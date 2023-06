ANKAZOBE – Un camion renverse un piéton

Un grave accident de la circulation s’est produit mardi, sur la route nationale 4, au niveau de Borikely-Tsiazokiraro, dans le district d’Ankazobe. Un habitant de cette localité, 26 ans, y a perdu la vie, selon la gendarmerie qui l’a identifié et constaté. Un camion l’a renversé. La route accueillait une grande foule car c’est le jour du marché hebdomadaire. Le drame est survenu vers 14 heures, sur une ligne droite. Le poids lourd chargé de boissons alcoolisées venait de la capitale vers Mahajanga. Il aurait roulé à allure normale. Un des piétons, le jeune homme, a brusquement coupé la route. N’ayant pas pu garder le contrôle, le chauffeur a fini par le heurter et broyer au milieu de la chaussée. Sa partie supérieure a été la plus touchée. Le conducteur ne s’est pas arrêté pour échapper à une vindicte populaire certaine. Il a préféré se présenter immédiatement au prochain poste des gendarmes, celui de la brigade routière spéciale (BRS) de Ramala. Son aide et lui ont ensuite été transférés et retenus en garde à vue au poste de Manerinerina. Leur camion a été mis à la fourrière. Les dégâts du véhicule ont été moindres.