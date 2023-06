AMBATOFOTSY AVARADRANO – Le Sénat à la rescousse des agriculteurs

Les récentes grêles qui sont tombées dernièrement dans la capitale et ses environs ont causé de nombreux dégâts aux agriculteurs dont leurs cultures ont été presque anéanties. Sensible à la situation des victimes de ces intempéries, le Sénat en tant qu’institution de tutelle des collectivités territoriales décentralisées (CTD), poursuit ses actions sociales auprès des populations sinistrées. Hier, le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, est ainsi descendu dans la localité d’Ambatofotsy, dans la commune rurale de Sabotsy-Namehana, pour d’une part, apporter un réconfort à ces victimes, et d’autre part, leur remettre quelques aides d’urgence au nom du pouvoir présidé par Andry Rajoelina. La donation ainsi offerte, comprend 625 kg de riz, 250 kg de lentilles, 50 kg de riz et 100 kg de farine qui ont été distribués à 50 ménages vulnérables, ainsi que 150 sachets de semences et 30 sacs d’engrais Taroka. Comme à son habitude, le président du Sénat a en­couragé les agriculteurs à ne pas baisser les bras mais à continuer à regarder vers l’avenir. « Dans des jours difficiles comme celui-ci, il est nécessaire de se serrer la main, ce qui est un signe d’amour et de soutien, les uns pour les autres », a-t-il dit. Il n’a pas non plus oublié de transmettre les encouragements du Président aux agriculteurs. Le maire de Sabotsy-Name­hana, Avotra Andriamosa, a pleinement apprécié les actions du pouvoir qui est représenté par le président du Sénat. Il a dit qu’il espère que la coopération entre la municipalité et le gouvernement se poursuivra. Il est à noter que cet événement a été rendu possible grâce à la coopération entre le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, le BNGRC et la société STOI qui a fourni l’engrais.