Santé – Les besoins en poche de sang augmentent

Les donneurs de sang sont peu nombreux dans la Grande île. La journée mondiale du donneur de sang est une occasion de faire appel aux dons afin de combler les stocks au niveau des banques de sang de la Grande île. Chaque année les besoins en poche de sang se font sentir auprès des centres hospitaliers. Malgré la multiplication progressive du nombre de donneurs, les besoins sont beaucoup plus nombreux. « Alors qu’en 2019 on a recensé vingt-trois milles donneurs, pour l’année 2021, près de trente mille donneurs ont été répertoriés », indique le Docteur Tsa toromila Fenosoa, Chef de service auprès du centre régional de transfusion sanguine d’Analamanga. Certains groupes sanguins sont difficiles à trouver. « Le groupe sanguin négatif, entre autres le A-, le B- et bien d’autres, est le plus rare puisque la plupart des malgaches ne possède pas ce groupe sanguin», enchaine le responsable.

Hier, pour marquer la journée mondiale des donneurs de sang, de nombreuses personnes ont répondu à l’appel. La forte présence des forces de l’ordre a été beaucoup plus remarquée. Certains donneurs sont venus même des zones périphériques pour donner de leur sang, lors de l’évènement organisé à l’Hôtel de Ville Analakely.

Gratuits

« Je pense que donner de son sang c’est donner la vie. Quand on pense que certains malades risquent de perdre la vie puisqu’ils ont besoin d’un groupe sanguin en urgence. C’est pourquoi j’ai participé à cette journée », explique Fano. Sur la base du volontariat, l’appel aux dons de sang est renforcé. « C’est une journée de célébration et c’est l’occasion de sensibilisation pour des dons de sang. La population est sensibilisée à faire des dons de sang deux à trois fois par an. Dans la mesure où le don de sang afflue, le stock serait suffisant en cas de besoin urgent en poche de sang », indique le responsable auprès du Centre de Transfusion Sanguine Analamanga. Une centaine de poche de sang est utilisée par le Centre Hospitalier Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

Le responsable a insisté sur la gratuité des services de donation de sang et pour ceux qui ont en besoin. « La poche de sang est gratuit mais les familles des malades doivent faire des dons de sang afin de combler le stock. Dans les hôpitaux publics, les poches de sang sont gratuites puisque c’est l’État qui a la charge du stockage des poches de sang. Les donneurs de sang pourront tirer plusieurs avantages à travers leur don puisqu’à travers les examens effectués sur le sang ils peuvent faire connaître des informations sur leur santé et leur groupe sanguin », annonce le responsable. Contrairement à cela, les cliniques privées doivent acheter les poches de sang à 85 000 ariary. Dans la région Analamanga, plusieurs centres de santé peuvent accueillir les dons de sang.