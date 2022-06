Prévention covid-19 – La vaccination des jeunes entre 12 à 18 ans envisagée?

C’était lors d’une visite du Chargé d’Affaires Américain à Madagascar, Tobias Glucksman à Anosisoa Ambohimanarina qu’une déclaration a été faite par rapport l’encouragement de la vaccination des plus jeunes au vaccin Pfizer. «Une mesure importante que nous pouvons prendre dès maintenant, ou je devrais dire que le gouvernement malgache peut prendre dès maintenant, et qui contribuera vraiment à faire avancer les choses, est d’accepter la recommandation de son Académie Nationale de Médecine [ANAMEM] d’autoriser les Malgaches âgés de 12 à 18 ans à recevoir le vaccin Pfizer. Cela représente une très grande partie de la population et si nous pouvons les vacciner, ils pourront aller à l’école, ils pourront sortir avec leurs amis, ils pourront vivre en sécurité, ils n’auront plus à vivre dans la peur du virus», souligne-t-il.

Madagascar représente actuellement un faible taux de vaccination et ce malgré des campagnes de vaccinations effectuées à travers le pays. Un effort doit être conjugué avec les dirigeants du pays, selon encore le chargé d’affaires.

«Actuellement, 4% de la population est vaccinée. Nous avons besoin que ce chiffre soit beaucoup plus élevé, plus proche de ce que nous avons vu ailleurs dans la région où certains pays ont vacciné jusqu’à 60% de leur population. Nous avons en fait beaucoup de vaccins gratuits à distribuer en ce moment à Madagascar et nous travaillons aussi vite que possible, par le biais de programmes comme celui-ci, pour que les gens soient vaccinés rapidement. Il faut un véritable effort communautaire pour y parvenir. Nous avons besoin des dirigeants de la communauté, des dirigeants du pays et de la communauté internationale pour jouer un rôle et faire en sorte que tout cela arrive», enchaine-t-il.

L’USA est le plus grand donateur dans ce secteur.