Naissance – La méthode kangourou pour sauver des bébés prématurés

Dix hôpitaux et centres de santé de base dans la région Analamanga adoptent peu à peu la méthode Kangourou pour sauver la vie des bébés prématurés et qui souffrent de petit poids de naissance.

UNE technique alternative est initiée afin de limiter la mortalité infantile. À l’image des bébés kangourou bien au chaud dans la poche de leur mère, la méthode Kangourou est une pratique qui consiste à mettre peau contre peau le bébé prématuré avec sa mère ou son père. Elle est actuellement vulgarisée auprès des hôpitaux et centres de santé de base dans la région Analamanga. Le manque de couveuse ne permet pas à certains nourrissons prématurés d’être pris en charge. Il s’agit de donner aux nourrissons prématurés la chaleur dont ils ont besoin à travers la couveuse naturelle.

«Vingt-deux enfants sur mille naissances vivantes meurent chaque année à Madagascar en période néonatale. 10% utilisent la méthode peau à peau selon la recommandation de l’OMS», avance Docteur Mahaliana Ratsarazaka, médecin formateur au sein du projet maman kangourou de Compassion Madagascar.

La méthode maman kangourou est une excellente alternative de soins pour l’enfant prématuré ou de petit poids de naissance en diminuant la surcharge du service quand la demande épasse l’offre. “On constate que le nombre de couveuses dans les hôpitaux et centres de santé est insuffisant par rapport à la demande. Les nourrissons prématurés ainsi que les bébés petits poids de naissance qui en ont le plus besoin risquent d’attendre les couveuses disponibles alors qu’ils sont encore très faibles. En 2017, des centres équipés ont été mis en place mais les personnels de santé n’avaient pas la formation adéquate. La formation a débuté depuis octobre 2021.

Soins

La compassion Mada­gascar initie cette technique auprès des centres de dix centres hospitaliers. Des personnels de santé ont été formés sur cette technique. Il s’agit des services de pédiatries de deux centres hospitaliers dont Le Centre Hospitalier de Befelatanana, le Centre Hospitalier Soavinan­driana, l’Hopital des enfants Ambohimiandra ainsi que le CHRD Itaosy, Manjakandriana, Andramasina, et enfin les CSB II Ambohidratrimo et Alasora. La technique a été initiée dans le pays en l’an 2000 mais elle est peu vulgarisée auprès des centres de santé. Afin que la technique puisse être adoptée en routine, il fallait mettre en place un centre puis former les professionnels de santé».enchaine-t-elle.

L’enfant fragile, indépendamment de son poids de naissance ou de son âge gestationnel, est renvoyé à la maison aux soins de sa famille, mais seulement après que l’entraînement kangourou dans l’hôpital a montré que les parents se sentent compétents pour reprendre leur enfant à la maison.

Dans les zones éloignées où des bébés naissent prématurés et qui sont en difficultés pour manque d’équipement, la méthode est une meilleure option afin de réduire la mortalité infantile, ainsi que la durée des hospitalisations pour les bébés prématurés. Le papa ainsi que les membres de la famille sont aussi mis à contribution dans le processus. Elle est toutefois réservée à des bébés prématurés qui n’ont aucun problème respiratoire, cardiaque ou neurologique.