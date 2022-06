Education – Des écoles publiques équipées d’ouvrages pédagogiques

Des élèves des écoles primaires publiques vont pouvoir approfondir leurs connaissances. Les bibliothèques de leurs établissements scolaires ont été réhabilitées, et équipées d’ouvrages pédagogiques et d’outils informatiques avec connexion à l’internet.

« En tant qu’opérateur responsable et engagé, l’éducation représente un domaine prioritaire dans le cadre de notre responsabilité sociétale. Depuis toujours, Airtel Madagascar n’a jamais manqué de manifester son soutien à l’endroit de ce secteur clé de développement durable et équitable. En ce sens, nous sommes très enthousiastes à l’idée que ce partenariat nous permet de réitérer notre engagement et notre volonté d’offrir à la jeune génération de meilleures conditions d’apprentissage », a déclaré Eddy Kapuku, directeur général d’Airtel Madagascar, l’un des partenaires grâce à qui les travaux de réhabilitation de la bibliothèque et la dotation d’ouvrages pédagogiques ont vu le jour, au même titre que Mass’in et Rotary club Ivandry, aux EPP Ivandry, Ankorondrano, et Ambatobe, vendredi.

Les ouvrages pédagogiques sont l’outil essentiel qui manque dans les établissements scolaires publics primaires, pour améliorer leurs connaissances. La maitrise des langues devra s’améliorer grâce aux livres en malagasy, en français et en anglais de leur salle de lecture. «En connectant ces écoles à Internet, nous franchissons une étape primordiale dans le cadre de notre mission, celle de connecter l’ensemble de la population. Par la même occasion, nous contribuons à accélérer l’apprentissage du numérique, un outil favorisant l’épanouissement intellectuel des jeunes enfants et également catalyseur du développement du pays», a déclaré Eddy Kapuku, pour soutenir l’action de cette entreprise pour la réduction de la fracture numérique et des inégalités sociales.