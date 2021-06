Vivre ensemble – Échanges et partages entre enfants handicapés et normaux

Comme chaque année, des échanges et partages entre enfants handicapés et enfants normaux ont eu lieu le 11 juin. Il s’agit de la con­crétisation du vivre ensemble dont l’objectif est de faire respecter l’égalité entre les enfants handicapés et les enfants normaux, se donner la main, favoriser les échanges et les partages, accepter la différence et s’entraider.

La rencontre s’est faite au cours d’une randonnée de Sahamadio au Rova d’Ilafy. Les pensionnaires du Centre Médico Éducatif Les Orchidées Blanches, les éducateurs et les élèves de l’Epp Ilafy, soit deux cent cinquante personnes ont participé à cette journée.

Des activités de sensibilisation, de socialisation avec des jeux, du Zumba et face painting ont été proposées au cours de cette journée réussie et édifiante.

Vu la situation sanitaire, les autres centres d’éducation n’ont pas pu participer alors que chaque année vingt centres participent à cette journée.