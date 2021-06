Vaccination – La Croix-Rouge donne l’exemple

Parmi ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre la Covid-19, les représentants de la fédération de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, les responsables et les volontaires, conduits par la Présidente nationale Alice Ralisoa, ont obtenu leur première dose de vaccin anti-Covid 19 le 4 juin à l’hôpital HJR. Ils en appellent à la responsabilité de tous pour le respect strict des gestes barrières et pour une vaccination la plus élargie.

Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent provoquer des effets indésirables, mais aux dernières nouvelles aucun syndrome ni effet secondaire n’a été signalé sur la période de dix jours après les injections.