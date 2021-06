Santé communautaire – Des zones rurales dotées de matériel roulant

Des équipements, dont des matériels informatiques composés d’une centaine d’ordinateurs et des matériels roulants comme des véhicules tout-terrain et motos ont été octroyés au ministère de la Santé publi­que. En zone rurale, des équipements sont cédés au ministère de la Santé publi­que pour assurer la continuité des prestations fournies auprès des centres de santé de base. Le don a été remis par le programme de l’USAID Mahefa Miaraka. « L’amélioration de l’accès aux soins de santé, en particulier la santé communautaire, fait partie de l’action entreprise par l’USAID. Et on a toujours soutenu la Grande île dans le cadre de cet effort », explique le Dr Haja Razafindrakoto, directeur adjoint du bureau de santé, population et nutrition de l’USAID.

Ces matériels et équipements seront destinés au niveau des régions qui en ont plus besoin.« Ces matériels arrivent à point nommé. Ils nous aideront à améliorer les prestations dans nos établissements de soins aussi bien au niveau central que régional. J’exhorte les agents de santé à les utiliser à bon escient », souligne le Professeur Patrick Rakotomalala, directeur de cabinet du ministre de la Santé publique.

Près de trois cent mille enfants atteints de paludisme ont été soignés grâce au programme. Celui-ci vise essentiellement à l’amélioration des prestations sanitaires au niveau des centres de soins dans les endroits les plus reculés du pays.