Mesures barrières – Déception pour le tourisme

Les professionnels du tourisme ont attendu la bonne nouvelle. Mais le président de la République Andry Rajoelina a tranché. Les frontières aériennes demeurent fermées. Avec des exceptions pour les compatriotes désireux de venir pour enterrer leurs proches.

Pourtant, les principaux acteurs du secteur touristique ont tout fait pour obtenir la réouverture qu’ils attendaient depuis des mois. Ils ont sensibilisé les concernés à se faire vacciner. Pour rassurer les éventuels visiteurs venus des pays où le pass sanitaire est en passe de devenir un papier obligatoire pour sortir de chez soi.

Des sommités du tourisme ont même affirmé que cette privation n’aurait pas pu freiner la propagation du coronavirus. Mais elle a causé d’énormes préjudices pour la filière, en particulier. Et à l’économie, en général. Le tourisme et les transports aériens contribuent dans les 15% du PIB. Plusieurs emplois, par la fermeture pure et simple des hôtels et restaurants, faute de clients, ont été perdus depuis « ce repli sur soi ». Des prestataires de services pour le tourisme, fournisseurs de ceci et de cela, ont été contraints de trouver d’autres occupations.

Asphyxie

Le tourisme national, présenté comme une bouée de sauvetage, n’arrive pas encore à combler le vide laissé par les visiteurs étrangers. Étant donné le pouvoir d’achat précaire des Mal­gaches, fragilisé par les longs mois de confinement. En plus, il y eut l’interdiction pour les taxi-brousse de circuler. Il se peut aussi que la situation actuelle d’Air Madagascar y était pour quel­que chose dans cette décision de prolonger l’isolement. La compagnie aérienne nationale, au bord de l’asphyxie financière, ne possédant qu’un appareil apte à décoller, ne profiterait de la reprise dans l’immédiat des trafics aériens, à destination et en provenance d’Antananarivo.

D’où cette hésitation des décideurs à changer de cap. Mais comme le Business Plan de redressement d’Air Madagascar, évoqué être dans l’air en haut lieu au mois d’octobre, n’a jamais existé, l’attente dans les salles d’embarquement risque de s’éterniser pour tout le monde.