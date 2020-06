The voice France – Tom Rochet rafle la médaille de bronze

Une fierté nationale de plus pour tous ses compatriotes. Sportif et compétiteur dans l’âme, le tout doublé d’un talent exceptionnel pour la musique. Tom Rochet Nambinina assure le podium lors de la finale du célèbre télécrochet français The Voice dans la soirée du samedi. Le jeune chanteur a pleinement assuré le show, conquérant le cœur des nombreux téléspectateurs par son assurance, sa classe et la splendeur de sa voix. Passionné et fort d’un certain charisme, il a pleinement fait honneur à son coach, Amel Bent, qui voit déjà en lui un bel avenir dans le milieu. Excellent tout aussi bien dans le milieu de l’athlétisme, Tom Rochet décroche ainsi la médaille de bronze pour cette édition de The Voice avec 13,1% des votes du public, contre 53,4% des voix pour Abi, le lauréat de la compétition. Qu’on se le dise, notre cher compatriote n’a pas démérité face à ses compétiteurs.

Il livre avec sobriété, calme et une certaine grâce son interprétation du titre « Stay with me » du britannique Sam Smith, mais également le temps d’un trio en compagnie de Vitaa et Slimane sur la chanson « Je te le donne ». Artistes confirmés dans le milieu de la variété française, ces derniers ont salué la personnalité et l’authenticité du jeune malgache tout au long de cette aventure, mais surtout lors de cette finale. Avec un nom qui sonne déjà comme celui d’une tête d’affiche à l’international, Tom Rochet se destine au-delà de cette aventure à un bel avenir musical