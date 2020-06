Remède anticoronavirus – Le covid-organics guérit quinze malades en deux jours

Avec l’augmentation remarquée du nombre de guéris, la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana révèle la guérison de quinze malades grâce au traitement à base exclusive de covid-organics.

Tambavy CVO. C’est le remède anti-coronavirus qui fait ses preuves avec la guérison de quinze patients en fin de semaine. Interrogée samedi sur le traitement administré aux personnes déclarées guéries, la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana a souligné que « la guérison de treize malades sur les dix-huit annoncés s’est faite grâce au traitement à base de covid-organics à usage curatif ».

Chaque patient immédiatement admis en centre de santé, une fois qu’il est déclaré porteur du virus, peut choisir le protocole de traitement qu’il veut suivre. « Le consentement éclairé du patient précède le traitement », précise la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana. Le tambavy CVO ou covid-organics, produit par l’Institut malgache de recherches appliquées ou IMRA est disponible sur le marché une fois lancé le 20 avril.

Ce remède traditionnel amélioré a été efficace dans le traitement des patients guéris, rapportés hier. « Deux malades sont également guéris, après avoir suivi le traitement à base de covid-organics. Cependant, des contre-indications n’ont pas permis aux trois autres guéris de suivre le même traitement. » En deux jours successifs, quinze malades sont donc déclarés guéris grâce au traitement à base de covid-organics dans sa forme curative.

Remède

Le covid-organics est élaboré en dose préventive et en dose curative. Selon un médecin biologiste, « le covid-organics classé remède traditionnel amélioré, contribue au renforcement du système immunitaire et permet d’éviter les problèmes respiratoires. Il est conçu également pour aider à se remettre de la fatigue. Il est cependant contre-indiqué aux personnes allergiques à l’artémisia, aux enfants de moins de deux ans, aux patients sujets aux maladies chroniques ».

La capitale qui compte un nouveau malade signalé samedi et six autres répertoriés hier, compte plusieurs grossistes et pharmacies mettant en vente le covid-organics ou tambavy CVO. Ce remède ne fait cependant plus l’objet de distribution par quartier même si jusqu’à hier, un total de quarante-deux malades enregistrés en quarante-huit heures est révélé. Samedi, dans le centre-ville et des localités en banlieue tananarivienne (Ivato, Talatamaty et Itaosy), des porteurs du covid-19 ont été détectés, ainsi qu’à Toamasina où dix nouveaux malades ont été enregistrés.

Hier, avec l’existence d’un nouveau cas à Toliara, un autre à Fianarantsoa, six à Antananarivo, sept à Moramanga et cinq à Toamasina, le nombre total de malades s’élève à huit-cent quatre-vingt-seize dont neuf patients en état grave, tandis que celui des guéris atteint trois cent soixante-sept.