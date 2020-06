Jirama – La vétusté des machines cause le black-out

Consternation. Antanana­rivo dans le noir total, jusqu’ à Antsirabe samedi en début de soirée. La coupure générale est prétextée par le mauvais temps survenu à la centrale d’Andekaleka. Cette centrale alimente le réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA). « L’approvisionnement en électricité sur le Réseau Interconnecté d’Antananarivo (ex-province d’Antananarivo jusqu’à Antsirabe) est coupé, suite au mauvais temps à Andekaleka ayant des impacts sur le réseau de distribution d’électricité. L’équipe technique de la Jirama est déjà en train de rétablir progressivement l’anomalie. L’alimentation en électricité dans le RIA reviendra peu à peu à la normale » annonce la page officielle de la compagnie.

Selon un responsable, « La vétusté des infrastructures qui ont cédé à ce mauvais temps fait aussi partie des causes de cette coupure générale ». Cependant, le projet Pagose ou Projet d’amélioration de la gouvernance et du secteur électrique initié en 2015 avait pour objectif d’arriver à la rénovation des infrastructures et des machines de la Jirama. Tablant sur une enveloppe de la somme de 65 millions de dollars octroyée par la Banque mondiale au gouvernement malgache pour renforcer la gestion et la gouvernance de ce secteur à Madagascar.