Escroquerie – Une militante contre la traite des personnes recherchée

On tombait des nues à la sortie d’un avis de recherche contre une militante contre les traites des personnes, sortie le 3 juin. Il s’agit de l’ancienne présidente du Syndicat des Professionnels diplômés en travail social (SPDTS). Elle est recherchée pour « escroquerie », selon la Gendarmerie nationale.

Cette femme est surtout connue par ses signalements et dénonciations des traites des êtres humains, effectués sur des Malgaches à l’étranger. Elle a signalé, entre autres, la séquestration de jeunes femmes Malgaches en Chine, en 2014 et la maltraitance des femmes travailleuses dans les pays du Golfe.

Elle a même hébergé dans le local du SPDTS à Soamanandrariny, entre 2014 et 2015, les victimes rapatriées à Madagascar. On n’a plus entendu parler de ses interventions dans cette lutte, depuis son apogée, en 2014-2015.

La Gendarmerie nationale est aussi à la recherche d’une autre femme connue dans la lutte contre la maltraitance. Assistance sociale et chercheur, elle est également, recherchée pour escroquerie.