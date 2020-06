Entreprises – L’e-learning à la rescousse

La crise sanitaire devient l’occasion choisie par les décideurs pour un repositionnement sur le marché à travers une mise à jour des compétences des collaborateurs.

Gest ion de crise. C’est la principale préoccupation des managers et cadres d’entreprises maintenant que le milieu des affaires n’a pas le choix à part vivre avec le coronavirus qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. « Personne dans le monde n’a prévu les pertes générées par la réduction obligée des activités de production vu les contraintes horaires imposées aux consommateurs ciblés », constate un expert international en finance.

« La crise de compétences, c’est-à-dire la recherche de talents pour combler l’effectif réduit du personnel une fois que la consommation reprend un niveau normal, est le problème rencontré par les dirigeants d’entreprises ayant dû opter pour le chômage technique ou le licenciement. Un besoin de formations des nouvelles recrues sera inévitable, si une entreprise souhaite rester compétitive car la crise est subie par tous, mais entreprendre suppose une continuité, une conservation de positionnement sur le marché », constate Andrianavalomanana Razafiarison, président du Groupement local du patronat ou Fivmpama , entrepreneur et expert en marketing.

Face au déconfinement progressif, les entreprises adoptent les stratégies en reconquête du marché afin de repartir sur de nouvelles bases pour gagner davantage en termes de recettes. « La période actuelle dénote une forte demande de formations en gestion de crise et en stratégie commerciale. La demande dans ces deux domaines est éprouvée par les dirigeants d’entreprises investis du rôle de faire fonctionner convenablement les structures dont ils sont à la tête face au besoin du marché », affirme, Onisoa Ratovoson, à la tête de Kentia Formation Sarl, une structure offrant des formations aux particuliers et entreprises.

À distance

L’impossibilité de se déplacer d’une région à une autre et la cessation des transports en commun en milieu d’après-midi à Antana­narivo comme à Toamasina, justifient le recours à l’usage des technologies. « Sur le plan de la formation, il est devenu inéluctable de recourir à la facilitation des procédés. L’inscription en ligne des particuliers et entreprises est rendue possible. Si l’économie évolue vers la digitalisation, la satisfaction du besoin en formation s’oriente vers ce rythme. Sitôt la formation commandée et les charges y afférentes réglées par mobile banking, les apprenants peuvent se former en ligne » indique Onisoa Ratovoson qui évoque l’importance de la digitalisation et de l’automatisation dans le milieu de la formation.

« La crise sanitaire permet de repenser l’octroi de formation », affirme pour sa part Tsihoara Sarobidy, juriste et marketeur. « La mise à jour des compétences tant pour les dirigeants que pour les collaborateurs va permettre aux entreprises de s’adapter à la crise. En raison de la réduction du personnel par exemple, un collaborateur peut se retrouver face à de multiples tâches, auparavant dévolues à d’autres personnes. Cette situation nécessite une préparation du concerné », illustre Onisoa Ratovoson dont l’entreprise Kentia Formation Sarl qu’elle dirige vient d’entrer en partenariat avec Etech.