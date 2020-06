Concert interactif – Nate Tex assure le show

Un rendez-vous musical très attendu, qui fut très vite écourté par les contraintes techniques et le délestage. De joyeuses retrouvailles avec ses fans sur facebook.

Elles n’en espéraient pas autant, mais elles auraient sans doute aimé en voir plus quand même. Elles, ce sont les quelques milliers de fans du jeune Zonirina Nantenaina Ratsiandavana plus connu sous son nom de scène Nate Tex. Nombreuses ont répondu présentes lors du concert interactif qu’il a donné sur sa page facebook ce samedi. Le fait est qu’aussi surprenant que cela puisse paraître, dès l’annonce de ce rendez-vous exclusif avec le jeune chanteur, l’engouement de la gent féminine s’est de suite fait remarqué et a vite gagné en envergure.

Le jeune chanteur tenait ainsi à donner le meilleur de lui-même pour l’occasion et a assuré une prestation digne d’un véritable concert sur scène, notamment en ayant fédéré à ses côtés toute son équipe. Entouré de ses fidèles compagnons de route, ses talentueux musiciens et ses choristes, Nate Tex entame l’événement vers 17h. Apprécié pour sa proximité avec ses fans, il s’affiche comme étant très ravi de cet exercice, mais également de pouvoir interagir à nouveau avec un public à travers sa musique. Fidèle à lui-même, à savoir un fervent romantique, il débute ce concert avec le titre « Mahatalanjona» pour mieux séduire le public. Ceci-dit, suite à quelques problèmes de connexion persistants, le début du concert laisse vite place à l’image et le son qui se saccadent.

Des retrouvailles à refaire

Les nombreux fans du chanteur ne tardent pas ainsi à réagir via les commentaires. Ainsi, au bout d’une quinzaine de minutes, Nate Tex voulant pleinement les satisfaire, décide de relancer la machine et recommence ainsi le concert avec cette fois une meilleure connexion internet. Comme quoi réaliser un concert interactif via les réseaux sociaux n’est pas de tout repos non plus. « C’est un véritable plaisir de vous retrouver ainsi et ce malgré la distance, merci pour vos retours et sincèrement désolé pour les quelques incartades techniques. Qu’à cela ne tienne, nous allons nous amuser et jouir de cette interaction unique que nous procure ce concert aujourd’hui » confie le chanteur en interagissant avec son auditoire derrière l’écran.

Toujours d’humeur taquin, Nate Tex prend un malin plaisir à amuser la galerie tout au long de ce concert, tout en les envoûtant avec ses chansons. De ses autres titres comme « M’fly away » à « Tantara mamy », le jeune crooner délecte ainsi ses fières inconditionnelles de ses douces balades. Ceci dit, au bout d’une vingtaine de minutes, c’est le délestage qui conclut le concert. Au bout d’un fendu au noir soudain, les retrouvailles furent écourtées. Le chanteur et son équipe ne tardent pas à réagir et il annonce que ce concert interactif sera reporté pour samedi prochain.