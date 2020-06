Basketball – Kiady Razanamahenina signe à Vosges

L’international malgache, Kiady Razanamahenina évolue depuis 2014 en France. L’expatrié jouera dans un club NM1 à partir de la prochaine saison.

Six ans déjà. L’ancien meneur de l’équi­pe nationale lors de l’Afro­basket U18 garçons sur le sol malgache en 2014, Kiady Razanama­henina évolue juste après la joute continentale à l’étranger, plus précisément en France.

Kiady, à l’époque en compagnie d’Elly Randriam­pionona, actuelle pièce maîtresse de la sélection nationale en basketball classique comme en trois contre trois avait terminé au pied du podium à l’issue du cham­pionnat d’Afrique des moins de 18 ans, il y a six ans. C’était d’ailleurs la meilleure performance malgache sur six Afrobasket qu’on a abrité depuis 2009.

A l’Hexagone, Kiady, âgé actuellement de 23 ans et mesure 1,85m, a déjà joué sous le maillot de plusieurs clubs. Il vient de dévoiler la semaine passée dans une interview dans la page facebook de la Fédération malga­che de basketball que « j’ai le plaisir d’annoncer officiellement que la prochaine saison, je vais rejoindre Get Vosges en NM1 ».

A sa première saison en France, Kiady a évolué durant l’année 2014-2015 au sein du FC Mulhouse Basketball, équipe jeune. La saison suivante 2015-2016, il a intégré l’effectif NM1, « mais suite à quelques soucis, j’ai du quitter le club en début de saison et j’ai ensuite trouvé un club à Lyon, le Basketball club Porte de l’Isère en NM3 », expliquet-il. Il y était engagé pour deux saisons, c’est-à-dire jusqu’en 2017.

Sélection nationale

Le meneur international a changé de club pour la troisième fois l’année d’après. Il a, en 2017-2018, joué sous le maillot de Troys en NM3. « J’y ai fait une grosse saison ce qui m’a permis la saison d’après d’être en NM2 à CergyPontoise (2018-2019) ou nous étions allés jusqu’en Play-off. Mais malheureusement, nous avons perdu », raconte Kiady.

Et avant de rejoindre le club des Vosges à partir de la prochaine saison, il a encore joué l’an passé à Sorgues BC en NM2. « Je suis vraiment concentré dans le basketball. J’essaie de progresser tous les jours, et surtout d’apprendre », souligne-t-il. Quant à ses perspectives, « mon objectif est simple, aller le plus haut possible. Je me suis toujours dit que c’est en s’entrainant dur qu’on fait son chemin donc je continue à m’entrainer pour aller loin », confie cet expatrié.

« Ce serait un énorme plaisir de représenter encore mon pays pour les futures compétitions surtout que j’ai vraiment apprécié l’Afrobasket U18G en 2014. Et j’aimerais mettre la main à la pâte du basketball malgache et travailler main dans la main avec le staff et l’effectif, faire avancer ensemble et positivement le basket malgache », conclut l’international malgache son interview.