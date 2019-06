Préparation CAN – Deuxième revers des Barea

Nouvelle déconvenue des Barea, hier au Maroc en match amical contre la Mauritanie. Ils se sont inclinés par deux buts à un, ce à une semaine de la CAN en Égypte.

Comme face au Kenya samedi dernier, Mada­gascar a perdu en match amical, hier soir au Maroc. Les Barea se sont inclinés face aux Mauritaniens (1-3), à l’issue de leur troisième et dernier match de préparation avant la Coupe d’Afrique des Nations.

Une rencontre divisée en quatre quarts-temps de vingt-cinq minutes, durant laquelle Nicolas Dupuis a aligné deux formations différentes, soit une pour les deux premiers quarts-temps (Adrien, Métanire-Bapasy-Fontaine-Mombris, Abel Anicet-Marco, Bôlida-Rayan-Paulin, Faneva) et une autre pour le reste temps (Dabo, Debakely-Mamy Gervais-Bapasy-Mombris, Baggio-Amada, Carolus-Dax-Njiva, Gros).

Comme il l’avait fait lors des précédentes sorties, le technicien français a « fait jouer tout le monde », afin de tester tous les éléments dont il dispose. Ce qui confirme ce qu’il avait affirmé mardi dernier, comme quoi il hésite encore dans certains choix.

Quatrième revers

L’unique but malgache a été inscrit par Rayan, à la vingtième minute. Il s’agit de la première réalisation de celui qui est le plus jeune de la sélection. Ce milieu de terrain de Troyes a juste vingt-deux ans et il était titularisé pour la deuxième fois seulement, hier soir.

En face, la Mauritanie a trouvé le chemin du but à trois reprises, dont une sur penalty. Ce qui lui permis d’infliger à Madagascar son quatrième revers sur ses cinq dernières rencontres. Depuis la victoire face à la Guinée Équatoriale, en octobre 2018 à Vontovorona, synonyme de qualification pour la phase finale de la CAN, les Barea n’y arrivent plus.

Que ce soit en match officiel ou en amical, le bilan est alarmant (ndlr : défaite contre le Soudan et le Sénégal, nul contre le Luxembourg, défaite contre le Kenya et la Mauritanie). Une situation sujette à de plus en plus d’inquiétudes, à seulement une semaine du coup d’envoi de la CAN.