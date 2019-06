Trois gendarmes poursuivis

Insolite. Deux gendarmes hors classe et un autre de première classe, mettant leur uniforme, ont été photographiés, suivant les ordres émanant d’en haut, et divulgués sur le réseau social Facebook, hier. Le trio a été soupçonné de corruption commise récemment sur la RN4, à Ambalan­janakomby Maevatanàna et sera livré à la Justice, à Mahajanga.

Des pickpockets à Ambohipo

Une troupe de pickpockets fait, chaque matin, parler d’elle au terminus de bus des lignes 182 et 196, à Ambohipo. Elle cible et fouille les sacs à main de passagers une fois à bord, puis descend au prochain arrêt pour reprendre leurs activités malsaines. Plusieurs victimes tirent maintenant la sonnette d’alarme.

Neuf prévenus acquittés

Le verdict de clémence est tombé jeudi, concernant l’incendie et le saccage des locaux de Base Toliara, le 17 avril. Les neuf personnes fortement suspectées dans cette affaire, écopant de deux mois et demie de placement sous mandat de dépôt ont toutes été acquittées.