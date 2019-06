Soutien aux malnutris

Cinq mille cartons de plumpy ‘nut ou aliments thérapeutiques prêts à l’emploi ont été remis hier par l’ambassade du Japon au ministère de la santé publique pour assurer le traitement et la survie de cinq mille enfants atteints de malnutrition. Les ali­ments thérapeutiques seront distribués ce mois-ci pour deux cent huit centres de santé et quatre équipes mobiles de nutrition qui opèrent dans des Centre de Récupération et d’Edu­cation Nutritionnelle Ambu­latoire pour la Malnutrition Aiguë Sévère (CRENAS) du Grand Sud.

Des averses au rendez-vous

Des averses seront au rendez vous dans quelques régions pour le week-end et persisteront, pour demain, dans la partie Est de l’île ainsi que dans la partie Ouest du Vato­vavy Fitovinany et Antsi­nana, au niveau du Sava, Analanjirofo. .

Soutenir les plus vulnérables

Une convention entre le FID et le BNGRC a été signée à Ambohijatovo. Le programme de protec­tion sociale est appelé « Filets sociaux de sécu­rité ». Plus de cent trente mille ménages dans des districts de neuf Régions seront ciblés : Anosy, Androy, Atsimo Andrefana, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Vatovavy Fito­vinany, Vakinankaratra, Itasy et Atsinanana. Il s’agit du processus de concréti­sation du finance­ment de 90 millions de US$ de la banque mondiale.