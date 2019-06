Carburant – Rajoelina revient à la charge

Le Président de la République a annoncé qu’il rencontrera les pétroliers lundi pour régler les questions autour de l’énergie qui commencent à trainer dans le temps.

Le ton est donné avant la rencontre entre le Président de la République et les pétroliers. Comme annoncé avant son départ pour Genève, Andry Rajoelina a confirmé qu’il va rencontrer les pétroliers lundi. Au menu des discussions, il y aura l’épineuse question de la structure des prix du carburant et les contrats fournisseurs de la Jirama. Devant la presse en marge du Salon international du Tourisme, le Président de la République a remis son costume de défenseur des faibles revenus face à la facture jugée trop élevée de l’énergie. «Je ne vais pas céder (…) Je vais prendre en considération les intérêts du peuple», a lancé d’emblée le locataire d’Iavoloha. C’est armé des mêmes arguments détaillés durant son discours des cent jours qu’il va se présenter face aux pétroliers.

Non sans tacler ses prédécesseurs, il a ainsi fustigé les contrats signés auparavant, reprenant notamment le cas de la location des groupes électrogènes utilisés par la Jirama, basée sur la puissance installée et non sur la puissance disponible. «Je ne peux accepter que la Jirama soit ainsi détruite. Nous devons relever la Jirama», a-t-il déclaré.

Mauvais rôle

En ce qui concerne la structure des prix, le Président de la République maintient sa position en donnant délibérément le mauvais rôle aux pétroliers. «J’ai déjà dit que le prix de transport déclaré par les pétroliers est trop élevé. La marge qu’ils prélèvent est également trop élevée», a-t-il asséné en ponctuant sur un cinglant, «c’est tout cela qui fait que le prix à la pompe gonfle autant». «L’engagement que je fais au peuple, c’est que le prix à la pompe doit baisser. J’ai tous les documents qui le prouvent. Le prix à la pompe doit baisser !», a déclaré Andry Rajoelina.

Les discussions de lundi s’annoncent décisives concernant ces questions qui trainent depuis les premiers mois du régime. Si la forme

des nouveaux contrats fournisseurs de la Jirama a été attendue depuis le mois de mars, le gouvernement était supposé définir unilatéralement la structure des prix du carburant.

Rien n’a été fait jusqu’ici malgré la volonté affichée par le ministère de l’Energie, de l’Eau et des Hydro­carbures. Les pétroliers ont toujours tenu bon, obligeant le Président de la République à s’impliquer personnellement.