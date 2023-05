« YOUNG AFRICAN LEADERS » – Jimmy Ranitratsilo remporte la palme

Rebelote. Le prix « Young African Leaders » récompensant les jeunes les plus méritants d’Afrique revient à Madagascar. Déjà promu défenseur du statut des jeunes en Afrique en 2021, Jimmy Ranitratsilo, membre du parti « Antoka sy Dinan’ny Nosy » (ADN), vient de remporter le premier prix dans la catégorie « kwame nkrumah’s visionary leadership awards ». La remise du trophée s’est tenue, samedi dernier à Rabbat (Maroc) où par la même occasion, le m inistère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a également reçu la médaille d’honneur. Le fondement de la vision portée par ce jeune, c’est le principe de la refondation à la base préconisée par le parti auquel il appartient. « Il faut faire monter le pays et faire briller Madagascar aux yeux de l’Afrique et du monde. Nous devons nous rappeler que nous, les jeunes Malgaches, sommes capables de faire des choses et méritons de chercher une vie meilleure dans le cœur, l’esprit et l’âme et avec le bon travail », a-t-il déclaré sur son compte Facebook. Il est convaincu que « Madagascar n’est pas pauvre, mais il peine à trouver et à promouvoir l’éducation et la culture ». Cet aspect a été utilisé pour convaincre les juges. Lors de la présentation de leur vision du développement devant les juges du concours, les candidats ont été invités à prendre la place du président.