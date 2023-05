UTOP-ULTRA TRAIL – Estrine et Heritiana intouchables sur les 126km

Des courses de tous les défis et un dépassement de soi auxquels tous ceux qui ont franchi la ligne d’arrivée ont été qualifiés de vainqueurs hier à Ambatobe.

Superwoman. Telle a été la qualification adressée à Estrine Rasoa, vainqueure chez les dames de la distance reine de la course de 126 km appelée « CANAL + ULTRA TRAIL» que l’association Utop (Ultra Trail des O Plateaux) a organisée conjointement avec ses multiples sponsors durant ce week-end. Estrine Rasoa, portant le dossard numéro 1037 a bouclé la distance de 126 km en 20 heures 39 minutes 16 secondes. L’année dernière elle a couru la distance en 22h :38 :02. Pour cette année, elle a amélioré presque de deux heures son ancien record de l’année dernière. Après avoir franchi la ligne d’arrivée, elle a expliqué que « cette année, je n’ai connu aucun problème. Je me suis déjà préparée depuis trop longtemps. Sur les parcours il n’y a pas trop de boue et la route n’est pas glissante, donc j’ai réussi à rester dans une bonne dynamique et je me suis sentie à l’aise. Je suis très satisfaite de mes performances». Valérine Vavy a été la deuxième femme qui a franchi la ligne d’arrivée après avoir couru la distance de 126 km en 22h :59 :46, plus de 2 heures 34 minutes 05 secondes après l’arrivée du premier. Rojosoa Dina Rabesandratana dans un temps de 23h :36 :40 a été la troisième femme qui a rejoint l’arrivée au Lycée Français d’Ambatobe. Rivo Andriamanalina, président de l’Utop, a expliqué que « C’était une édition très réussie car tous les participants ont rejoint chacun leur domicile sans trop de blessures graves. Tous les coureurs ainsi que leurs familles respectives ont été en fête. L’objectif est de réunir plus de 3 000 personnes à la prochaine édition.»

Grand absent

Chez les hommes, Heritiana Andrianaivo, dossard numéro 1050 a survolé la concurrence en bouclant la distance de 126 km en 16h :25 :41 devant Kevin Patrick Randriamampionona portant le dossard numéro 1039 arrivé en seconde place dans un temps de 17h :41 :30 soit 1 heure15 minutes 49 secondes après. Dolys Abraham Rambelomanana (N°1096) a occupé la troisième place en franchissant la ligne d’arrivée après avoir couru la distance de 126 km en 18 :15h :13. Pour le vainqueur Heritiana Andrianaivo, il n’a pas caché sa joie. « Je me suis déjà préparé pour ce grand rendez-vous. C’est très difficile mais mon avantage a été que j’ai déjà presque connu par cœur la majorité du parcours, donc c’était un gros avantage », confie Heritiana Andrianaivo. L’année dernière, Heritiana Andrianaivo a occupé la seconde place (18 :06 :11) derrière Avotriniaina Tahirinirina Jeannot qui est le grand absent de l’édition 2023. Le vainqueur 2023 a amélioré son temps de l’année dernière en 1heure15 minutes 21 secondes. Pour cette quatorzième édition, deux champions de la course canal + ultra de 126 km participeront au trail de Bourbon sur l’Ile de La Réunion avec la prise en charge les billets d’avion par l’Utop.