Une ambiance festive au point de contrôle de Soamanandray

La distance de 22 km de course appelée « Radisson Blu 6-Trail » a eu comme point de départ le village de Soamanandray. C’est aussi le dernier point de contrôle pour ceux qui ont couru les différentes éditions des courses Trail organisées par association UTOP. Pour encourager les coureurs déjà fatigués par les distances parcourues depuis le départ de Marozevo pour les 126 km ou le départ de 70 km de Mantasoa, une ambiance particulière a été constatée dès que l’on approche les longues murailles en latérite où les volontaires de l’association UTOP ont établi leur QG du dernier point de contrôle. Des musiciens « Bapamba » composés de vingtaine de membres ont montré leur savoir-faire avec des villageois qui ont dansé chaque fois que des coureurs se sont approchés du point de contrôle. Surtout lorsque les enfants du village sont passés, des jeunes enfants, des femmes ont dansé pour les encourager. Les villageois ont couru avec eux sur quelques centaines de mètres pour les motiver encore plus. Faravololona a expliqué « pas moins de sept jeunes garçons ont représenté notre village et ils sont en bonne position pour faire des bonnes performances, nous dansons ici pour les encourager et pour montrer que le village tout entier est derrière eux ». Coté volontaires de l’Utop, ils ont accompli leur tâche avec de la joie, ils ont motivé les coureurs déjà fatigués en leur servant des rafraichissements, de l’eau, des jus de fruit, des boissons gazeuses, des bananes, des oranges, des bonbons, des galettes et des tranches de gâteaux. Des masseurs et masseuses très expérimentés ont apporté leurs petits soins aux crampé(es) sans repos ni répit. Après avoir rechargé leurs batteries, les trailers ont continué leur route et ne comptent plus s’arrêter qu’en franchissant l’arrivée au lycée français d’Antananarivo.

Richard Rakotonirina, ancien ministre de la Défense nationale

« J’ai couru la distance de 22 km, c’était très dur mais je suis sûr de franchir la ligne d’arrivée »

Christian Ramarojaona, président de la fédération malgache des sports équestres (22 km)

« C’est amusant. En tant que président d’une fédération sportive, je l’ai fait pour me maintenir en forme. Le problème rencontré c’est lorsqu’on monte sur les collines mais à moins de 9 km de l’arrivée, je franchirai la ligne d’arrivée au plus tard dans deux heures à partir d’ici à Soamanandray.

Alfred Razafintsalama, journaliste et coureur de 126km

« Je me suis arrêté après avoir parcouru la distance de 89.08 km. La raison a été simple : j’ai porté secours à un ami qui a été au bord de l’hypothermie auprès de pylône d’Angavokely. Je prendrai ma revanche l’année prochaine ».

Manjato Razafy, journaliste

«C’était une belle course amusante. J’ai fait la distance de 40 km cette année par rapport à la distance de 35 km l’année dernière. J’ai atteint mon objectif de terminer la distance en moins de sept heures malgré la menace de crampe chaque fois que j’ai accéléré. L’ambiance a été plutôt bonne et j’essaierai de monter un autre niveau l’année prochaine ».

Clarisse Rasoarizay, ancienne championne de Madagascar de course de fond

« Je me sens toujours en forme malgré mon âge. Pour me maintenir en forme et pour transmettre mes expériences, je continue de courir pour inciter les jeunes. Pour les conseils que je donne aux jeunes, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable, du courage et de la persévérance »

Samson Heriniaina, journaliste

« C’était ma première participation en course Utop. C’était une belle organisation surtout au niveau des points de contrôle. La course a été plutôt difficile et un peu dure pour moi faute de préparation. Je me préparerai bien la prochaine fois »