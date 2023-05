PROSPECTION – Échos de la mission économique au Canada

Promouvoir les valeurs uniques de nos produits et services pour percer le marché canadien. Tel est l’objectif de la délégation malgache à la Mission économique et commerciale au Canada.

Une belle percée au Canada. Lancée officiellement à Antananarivo le 12 avril 2023, la Mission économique et commerciale au Canada, MECC quatrième édition, organisée par la Chambre de commerce et de coopération Canada-Madagascar, CanCham, se déploie actuellement à Toronto. Elle est conduite par des représentants du ministère de l’Industria­lisation, du commerce et de la consommation (MICC), du ministère des Affaires étrangères (MAE) et du ministère de l’Agriculture et de l’élevage (MinAE). Les trois premiers jours sont consacrés à la participation au Salon International de l’Alimentation à Toronto où Madagascar a un pavillon. Le MICC, le MAE / MinAE ont participé à l’ouverture officielle du salon avec la ministre de l’Agriculture de l’Ontario et le ministre de l’Agriculture du Québec.

Ce dernier a visité avec satisfaction le pavillon Malagasy. Les deux premiers jours du salon ont été prometteurs pour les entrepreneurs en termes de clients potentiels, voire de contrats de vente. L’objectif de la mission est en effet de contribuer au développement des exportations de produits et services Malagasy vers le Canada, d’y conquérir des partenaires investisseurs ou d’appui au secteur privé, en promouvant les valeurs uniques de nos produits et services pour percer ce marché. La mission est appuyée par le projet PIC 3 financé par la Banque Mondiale. Démarrée le 9 mai elle se poursuit jusqu’au 18 mai en se déployant ensuite à Montréal, Trois-Rivières, Drummondville, Shawinigan, Québec et Ottawa.

Les retombées de cette mission ont déjà été fructueuses par le passé. La précédente mission (2022) a, par exemple, permis d’obtenir 33 nouveaux contacts avec suite et aussi 5,2 millions d’euros de contrats de vente conclus et en cours. Pour cette année, treize entreprises ou groupe­ments affiliés à la CanCham participent à la MECC. – SCRIMAD ,DISTRISET, RIVIEREX, JR RAMANANDRAIBE EXPORT, GEHEM, SYMABIO, AGRIEXPOR,T CENTRE LA BONTE, INNE TEXTILE, SOARANTY, NAHIRI COMPANY, LASY GASY, PREMIUM EXPORT, UTAM TROPIKALY.