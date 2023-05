MUSIQUE – Jaojoby perd son épouse

Zafinera Claudine Robert dit Dina, l’épouse du roi du Salegy, Jaojoby a tiré sa révérence le samedi 13 mai à minuit et demi. Suite à une maladie qui l’a torturée depuis un certain temps. Elle a suivi un long traitement avant de s’éteindre. La star malgache avait 56 ans. Zafinera Claudine Robert a laissé derrière elle un veuf, Eusèbe Jaojoby et deux orphelins dont Jaoriziky Dino Robert et Mboty Charline. Elle a intégré le groupe Jaojoby en 1988, quand elle a épousé le roi du Salegy avec qui elle a partagé la scène… Très connue pour sa belle interprétation de la chanson intitulée « Tsy hirenireny », Dina a laissé un très bel héritage musical. Les mots exprimant des condoléances à la famille Jaojoby par les artistes et fans de Dina ont fait le tour des réseaux sociaux, samedi dernier. Le corps de la défunte sera inhumé à Vohémar ce lundi 15 mai après une célébration de messe à Andohaniato Antananarivo.