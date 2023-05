HARILALA RAMANANTSOA – Bilan satisfaisant de la FIM

La mine épanouie. Harilala Ramanantsoa, coordinatrice générale de la Foire internationale de Madagascar, FIM, dont la 17ème édition vient de se terminer hier à la Zone d’exposition Forello de Tanjombato, déduit un bilan à la hauteur des attentes des organisateurs. « D’abord, l’esprit d’éco-responsabilité, le thème directeur de la FIM de cette année, a été respecté. Il s’agit d’une conviction selon laquelle, l’essor économique est indissociable de la préservation de l’environnement et le développement social. Nous avons dédié un espace pour les entreprises qui militent dans cet écosystème en vogue dans le monde entier. Ensuite les exposants ont donné les meilleurs d’eux-mêmes. Les grandes enseignes comme les petites et moyennes entreprises étaient venues en masse. Que ce soit pour les achalandages de leurs stands que sur les produits exposés. De très bonne qualité. Enfin, pour ce qui est du cachet international, trente cinq exposants étrangers ont fait le déplacement ». Du côté de l’affluence des visiteurs, il était difficile de trouver où mettre ses pieds samedi toute la journée. De même qu’hier. Aussi, Hazovato qui a repris l’organisation de la FIM et les autres évènements économiques de l’Agence Première ligne depuis le 1er mars, a réussi un test probant. 350 exposants répartis sur un espace de 12 000 m2 ont été proposés aux visiteurs. Qui en redemandent déjà.