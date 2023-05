FOOTBALL – COUPE U19 – Itasy pulvérise Atsimo Andrefana en finale

A sens unique. L’équipe d’Itasy remporte le trophée et le chèque géant de 20 millions d’ariary. Cette formation s’est imposée sèchement 4 buts à 0 contre celle d’Atsimo Andrefana en finale de la coupe des sélections régionales U19 hier au stade Elgeco Plus au By-Pass. L’équipe vice-championne remporte quant à elle un chèque de dix millions ariary. Itasy a largement mené trois à rien à la pause. Jean Yves surprend le portier tuléarois dès la 2e minute. Le milieu Ismaël double la mise à la 12e minute avant que Jean François enfonce le clou à cinq minutes de la pause (40e). Le latéral gauche d’Itasy, Liva marque le but du KO! en deuxième période (70e). «Nous avons bien préparé cette finale. Nous étions dans la capitale depuis plusieurs jours pour mieux préparer ce match. Notre adversaire nous a peut-être sous-estimés et nous l’avons surpris à deux minutes du match» confie l’entraineur d’Itasy, Jean François Dinah Razafimiarintsoa. Itasy rajoute deux autres trophées individuels. Mahantsa Rahajason a été élu meilleur joueur et Tsihorinantenaina Ratsimba-harison meilleur gardien de but. Le trophée du meilleur joueur a été attribué à Fabrice Tovonay d’Atsimo Andrefana avec neuf réalisations durant le tournoi. Ils ont reçu chacun 500 000 ariary. Le coach d’Itasy a, quant à lui, reçu le trophée du meilleur entraineur ainsi qu’un chèque géant d’un million ariary. Certaines ligues déjà éliminées dénoncent ces derniers deux cas de falsification d’âge. L’équipe de la fédération n’a pas voulu révélé l’incident d’après un des présidents éliminés en deuxième phase, qui affirme en possession des preuves et pièces justificatives.