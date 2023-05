ÉDUCATION : ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE – Ny Asako rahampitso au bénéfice des lycéens

La quinzième édition de l’évènement Ny Asako rahampitso est une prouesse. Plus de sept mille lycéens ont rencontré des professionnels de différentes spécialités.

Des lycéens se sont réjouis de l’évènement Ny Asako rahampitso, organisé par le Rotary Club Antananarivo Ainga, au niveau de douze lycées publics à Antananarivo, à Ambatondrazaka, à Mahajanga et à Toliara, les 25, 26, 27 et 28 avril. « Ses explications sont très intéressantes », ont discuté entre eux des élèves du Lycée Moderne à Ampefiloha (LMA), à la fin de l’intervention d’un guide touristique, dans leur salle de classe. Après avoir écouté ses parcours, lui avoir posé des questions, Junot Tafitasoa est convaincu d’exercer le même métier que cet homme. « J’ai déjà envisagé de devenir guide touristique. En apprenant le salaire qu’on peut toucher dans ce métier et toutes les autres opportunités, comme l’a témoigné ce professionnel, je suis encore plus sûr de mon choix », indique cet élève de la classe de seconde du LMA. Mendrika, élève du lycée Jean Joseph Rabearivelo à Analakely, quant à elle, souhaite devenir douanière, Fifaliana, élève du même lycée, envisage de faire carrière dans la gendarmerie. D’autres veulent devenir journaliste, médecin, pompier, ainsi de suite.

Ny Asako rahampitso a éclairé les lycéens dans leur choix. Avant cet évènement, beaucoup ne connaissaient pas les parcours qu’ils devaient suivre. « Je veux devenir sage-femme, car j’aime les enfants. Et donner vie et sauver des vies me passionnent. Mais je ne connais pas encore les études que je dois poursuivre pour atteindre mon objectif », indique Menja Faliniaina, élève de la classe de seconde au LMA.

Enrichissant

Ny Asako rahampitso qui a pour but d’orienter les lycéens sur leur parcours scolaire et professionnel, les a beaucoup aidés. Il a été enrichissant. C’était l’occasion pour les uns de découvrir des métiers, comme le primatologue, l’agronome, le gestionnaire de projet, douanier, entre autres. « Ce n’est qu’aujourd’hui que le métier de douanier m’est clair », indique Tojoniaina. C’était, en outre, l’occasion pour d’autres de découvrir les séries et les filières qu’ils doivent suivre, pour effectuer le métier de leur rêve. « Si vous voulez devenir primatologue, vous devrez choisir la série scientifique. Puis, étudiez à la faculté des Sciences d’une université publique. Ensuite, choisissez la spécialité en primatologie », a indiqué aux étudiants, Service Jerne Razafintsoa­finaritra, primatologue. Il raconte aux élèves que ce métier a plusieurs débouchés, surtout, car il y a plusieurs projets sur la protection de l’environnement durable, actuellement. Les témoignages de quelques professionnels qui ont déjà bénéficié de ce programme montrent que cette orientation professionnelle est d’une grande aide pour les élèves. « Plus jeune, ma carrière envisagée a été médecin.

Mais grâce à deux journalistes qui m’ont expliqué leur parcours et leur métier, j’ai compris que la communication est ma vocation. », témoigne Hasina Andrianam­binintsoa, chargée de communication et fundraising, ancienne élève du lycée Jules Ferry Faravohitra. « Les élèves ont besoin d’être aidés pour trouver leur voie professionnelle. Lorsqu’ils savent le métier qu’ils veulent faire, ils doivent savoir quelle série choisir, la série littéraire ou la série scientifique. S’ils souhaitent devenir informaticien, par exemple, ils doivent faire plus d’efforts en mathématiques et en physique car ce sont les matières de base de l’informatique », lance Thierry Tsitoara, président du Rotary club Antananarivo Ainga. Cet événement a fait naître de nouvel espoir aux jeunes.

Des intervenants très diversifiés

Trois cent vingt-six professionnels ont partagé leurs parcours scolaires et professionnels aux lycéens, cette année. Les deux cent quatre-vingt-trois à Antananarivo et les quarante-trois, à Toamasina, à Toliara et à Mahajanga. Les métiers ont été presque, tous, représentés. Médecin, chirurgien, commercial, enseignant, enseignant-chercheur, agronome, hôtelier, joaillier, conseiller clientèle, guide-touristique, créateur, policier, gendarme, sapeur-pompier, radiologue, avocat, économiste, styliste, opérateur-économique, journaliste, secrétaire administratif, marin, entrepreneur, informaticien, consultant en communication, responsable ressources humaines, pasteur théologien, environnementaliste, responsable d’audit-contrôle, primatologue, gestionnaire de projet, esthéticienne, douanier, entre autres. Des professionnels du secteur public, du secteur privé et des professionnels libéraux.

Plus de sept mille élèves atteints

L’évènement Ny Asako rahampitso revient en force. Après trois années de suspension, suite à l’épidémie de coronavirus, cette action rotarienne atteint un nombre important d’élèves et d’établissements scolaires bénéficiaires. L’évènement a ciblé cinq mille lycéens, mais au final, sept mille cent neuf élèves, dont les cinq mille six cents dans la province d’Antananarivo, et les mille quatre cents dans les autres provinces, ont été couverts par le programme, selon le bilan de l’évènement. Les établissements bénéficiaires ont, également, augmenté. Le Lycée Jean Joseph Rabearivelo, le Lycée Nanisana, le Lycée Ambohimanarina, le Lycée Andoharanofotsy, le Lycée Analamahitsy, le Lycée Gallieni Andohalo, le Lycée Jules Ferry Faravohitra et le Lycée moderne Ampefiloha, pour Antananarivo. Le Lycée Ambatondrazaka, le Lycée Mahajanga et le Lycée Toamasina, pour les autres provinces.

Le programme diffusé au niveau national

Pour une grande première, Ny Asako rahampitso a été diffusé sur la chaine télévisée, Televizionina malagasy (TVM) et sur la Radio nationale malgache (RNM), pendant cinq jours, grâce au partenariat du Rotary club Antananarivo Ainga, avec le ministère de la Communication et de la culture. Cela a permis à tous les lycéens à Madagascar, de suivre ce programme. La première émission a été une rencontre entre la ministre de la Communication et de la culture, Lalatiana Rakotondrazafy, avec quatre lycéens. Ces derniers ont pu lui poser des questions sur le métier de journaliste et le parcours de la ministre.