Du réel à l’imaginaire

Dans l’histoire du cinéma, la date du 15 mai est parmi les étoiles les plus brillantes qui font scintiller sa constellation. Si les frères Lumières ont ouvert la brèche le 28 décembre 1895, Georges Méliès lui a fait gravir le sommet le 15 mai 1902 avec la présentation du Voyage dans la Lune. Ce jour-là, le cinéma a définitivement conquis sa place aux côtés des arts de l’espace (peinture, sculpture et architecture) et des arts du temps (littérature, musique et danse), et a définitivement consolidé son statut de septième art. Et comme il a comblé nos désirs d’évasion, de s’exiler dans un autre monde plus onirique que la réalité prosaïque et trop souvent cruelle, il mérite, en ce jour d’anniversaire, quelques paragraphes épidictiques.

Comme Ulysse, découvrant des contrées chargées de magie au cours de son long périple de dix ans sur les mers, nous sommes aussi, depuis ce jour historique, émerveillés, emportés par le pouvoir enchanteur du cinéma qui peut toujours autant nous faire vibrer quand le suspens nous tient en haleine devant les œuvres d’Hitchcock, Fincher ou Nolan, nous transmettre l’esprit du rire qui n’a pas pris une ride malgré les années qui ont vu passer Charlie Chaplin, Buster Keaton, Mel Brooks ou Woody Allen …. Le rêve peut toujours être porté à son comble grâce aux histoires d’amour, qui traversent les époques, de Jack Dawson et Rose Dewitt ou de Noah Calhoun et Allison Hamilton. Les blockbusters et ses maîtres comme Spielberg, Cameron ou les studios Marvel demeurent des sources intarissables et incomparables de délectation qui épanouissent les cœurs et les esprits.

Les décennies et le siècle précédents ont passé mais le cinéma n’a pas perdu sa vertu qui peut « embaumer le temps » selon les termes d’André Bazin à qui Jean-Luc Godard attribue également, dans le début du film Le Mépris (1963), la célèbre formule « Le cinéma substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs». C’est parce que nous avons ce sentiment pesant d’être en permanence aspirés par le quotidien de la vie réelle et ses soucis, qu’on peut trouver une force libératrice au cinéma qui produit en nous une élévation qui nous transporte, le temps d’un film, dans un autre monde, celui qui devrait exister à la place de celui qui existe vraiment. On parcourt alors, au cours du visionnage des films de la saga Star Wars, une « galaxie lointaine, très lointaine ». Hayao Miyazaki nous ouvre les portes d’un univers magique quand il nous fait participer au Voyage de Chihiro (2001).

« N’est-ce pas un rêve que le cinéma ? » Cette question a été posée par Paul Valéry et peut encore, aujourd’hui, surgir dans nos têtes imprégnées par le cinéma. Ce dernier est, en tout cas, plus de cent ans après ses balbutiements, un des principaux véhicules qui nous permettent d’atteindre l’idéal, fusse-t-il imaginaire.