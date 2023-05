De longues coupures de courant durant le weekend

Des clients de la Jirama dans le réseau interconnecté d’Antananarivo (Ria), à savoir, à Ivandry, à Ankorondrano, à Ampasanimalo, aux 67 Ha, entre autres, se sont plaints des longues coupures de courant survenues vendredi, samedi, et dimanche. La Jirama justifie ces coupures par des travaux d’entretien réalisés dans ces quartiers. Cette société de production et de distribution d’électricité et d’eau n’a pas établi de programme de coupures dans le Ria, en ce début de semaine.