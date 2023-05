CLIMAT DES AFFAIRES – Baomiavotse Raharinirina, très attentive au secteur privé

« Une telle rencontre est riche et sincère, donc à saluer » s’est réjouie Dr Baomiavotse Vahinala Raharinirina, Conseillère Spéciale du Prési­dent de la République, évoquant une discussion avec le secteur privé du jeudi dernier, en marge de la Foire Internationale de Madagascar (FIM2023), à laquelle elle avait pris part. La diversité des entités à ce rendez-vous – des startup aux grands groupes internationaux en passant par les PME, les TPE et des industriels – marque une bonne représentativité du secteur. L’ancienne ministre de l’Environnement et du Développement durable note aussi une présence massive des jeunes et des femmes lors de cette rencontre. Le FIVMPAMA comme l’EFOI, l’Association des femmes auto-entrepre­neures ainsi que des représentants de Chambre de Commerce des régions ont brillé par leur participation pour améliorer le climat des affaires. Durant les échanges, les entrepreneurs n’ont pas caché leur amertume, à travers entre autres une lourdeur administrative, un harcèlement fiscal voire une certaine méconnaissance de l’État. Le SG du FIVMPAMA a tiré la sonnette d’alarme sur l’absence de soutien auprès des Très Petites Entreprises (TPE). Avec son esprit libéral, la Conseillère Spéciale du PRM en charge de l’Économie et Relations avec le secteur privé reste à l’écoute et très attentive : « Je sens une réelle détermination de leur part (ndlr : les participants) à faire sauter les barrières pour certains secteurs et certaines filières ». Et elle de promettre d’apporter son soutien : « Animés d’une volonté commune de s’écouter et de sortir des propositions, la majorité des participants sont venus avec les problèmes et des pistes de solutions qu’ils pensent gagnants-gagnants pour l’État et pour les acteurs économiques. Des propositions que je ne manquerai pas de transmettre à qui de droit ». Les opérateurs économiques restent enthousiasmes.