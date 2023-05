CINÉMA – Malok’ila revient sur l’écran après 9 ans

Quelques privilégiés ont assisté à la première de « Malok’ila 15 le grand retour», samedi au Mining Business Center.

Après 6 mois de préparation, le film tant attendu du public revient sur l’écran malgache. Une première projection du film « Malok’ila 15 le grand retour » a eu lieu au Mining Business Center Ivato, le samedi 13 mai. Beaucoup de passionnés de ce film ont envahi la salle ce jour-là. Le tournage du film a duré trois mois. « Une équipe d’environ 70 techniciens, tous ont contribué à rendre ce film authentique. Malok’ila 15 le grand retour est juste un début pour Scoop Digital sur la production après la pandémie de Covid et les confinements. Nous ne cesserons jamais d’offrir au public d’autres produits de qualité. » a souligné Mamitiana, président directeur général de Scoop Digital. Ce film est tiré d’une histoire vraie. Certains acteurs de Malok’ila ne sont plus de ce monde. L’inspiration vient de là, un moyen pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés . En plus, des conflits d’héritages et sociaux sont aussi des aspects fondamentaux du film. « Malok’ila 15 le grand retour » est le fruit d’une co-réalisation entre Germain Andriamanantena et Mamitiana Razafimandimby.

Mémoire

« Malok’ila 15 le grand retour » est une dédicace pour beaucoup de gens. Selon Rakotoson Tsarafara, très connu sous le nom de Rajao, « c’était vraiment émouvant pour moi de revoir toute l’équipe sur les plateaux. Je dédie ce film à mon défunt père qui aurait dù avoir 100 ans cette année parce que les malabary et pantalon que je mets pendant le film sont un héritage qui viennent de lui. Le film est aussi fait en mémoire de Randrenja, Johary, Mariane, Ralay, Ingahy Ndriana Ratôma et Rajacquis. Et pour souhaiter un bon rétablissement à Emmanuel. » Le dernier épisode de Malok’ila était sorti en 2014. Pour le moment, le film ne sera diffusé qu’en salle.