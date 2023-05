ANTSOHIHY – Un quart de tonne de drogue intercepté

Coup d’éclat des forces de gendarmerie à Antsohihy. Avant-hier, à l’aube, les éléments de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale, menés sur terrain par leur commandant, ont mis la main sur une grosse quantité de chanvre indien. Au total, ils ont saisi du cannabis, chargé dans douze sacs en polyéthylène, pleins à ras bord. Le tout pèse près d’un quart de tonne. Ce coup de filet a été réalisé lors d’une patrouille nocturne effectuée par le commandant de compagnie et ses hommes. En sillonnant la route entre Anjiamangirana II et Tanambao, les gendarmes se sont heurtés à six individus, portant à dos d’homme les sacs retrouvés. Emportés par la panique, les suspects ont abandonné leur marchandise pour s’engouffrer dans la pénombre totale en courant comme des dératés. Tirant parti de l’avance qu’ils avaient sur les gendarmes, ils ont réussi à s’évanouir dans la nature. La drogue a été en revanche récupérée par les gendarmes. Amenée au poste , elle serait détruite après décisions du tribunal. D’après les information recueillies, le cannabis intercepté provient des plantations clandestines enfouies.