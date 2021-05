Réouverture des salles – Cinepax Madagascar affiche son optimisme

Outre-mer, les salles de cinéma rouvrent petit à petit leurs portes suscitant déjà l’engouement et le plaisir d’un public cinéphile de tous horizons. Ces dernières semaines, c’est d’ailleurs tout un cri de ralliement que les acteurs de l’industrie du cinéma hollywoodien et européen entre autres ont scandé à l’unisson pour fédérer à nouveau les férus du septième art à retrouver les salles. On notera notamment le grand coup marketing récent lancé par plusieurs acteurs d’Hollywood qui à coup de bandes annonces de nouveaux films soulignent l’importance de ce média, mais aussi le privilège de regarder un film en salle. Il en va de même pour la Grande île, car malgré la pandémie, les cinéphiles nationaux ne se privent pas de se délecter d’un bon film également.

Sans doute le lieu et le cadre le plus propice à une expérience cinématographique exclusive dans la capitale, Cinepax Madagascar affiche ainsi son optimisme quant aux retrouvailles avec le public, malgré quelques contraintes. Holy Razafindramanana, directrice adjointe chez Cinepax Madagascar confie « On fait face à pas mal de difficultés depuis la pandémie. Certes nous avons des dates de sorties officielles de prévues, mais pour l’heure avec le confinement total en week-end, on a du mal à fédérer du monde. Par contre, les films qui sortent le mercredi en France, on les retrouvera le vendredi chez nous ». Forts de ses quatre salles de projection aux normes, ils font donc continuellement preuve de résilience et d’adaptation en proposant des programmations variées.

Divers événements

« À chaque projection d’un film, nous insistons sur le port de masque obligatoire, la distanciation en salle d’un siège de séparation entre les groupes et la désinfection systématique des salles, ainsi que des endroits communs entre chaque projection » rajoute Holy Razafindramanana. Depuis ces derniers mois, Cinepax Madagascar fait ainsi preuve de créativité pour étoffer sa programmation dans l’espoir de garder intacte la flamme des cinéphiles. Ils invitent entre autres les cinéphiles aguerris à s’y retrouver pour redécouvrir les grands classiques du cinéma hollywoodien. Au mois d’avril le film culte de Robert Zemeckis, la première d’une grande trilogie de science fiction et porte étendard des années 80, « Retour vers le futur» y était par exemple annoncé. « Nous proposons déjà aux clients de redécouvrir ces grands classiques, afin de leur offrir plus de variétés en attendant les nouveautés » souligne Holy Razafindramanana.

Cinepax Madagascar arbore aussi les couleurs d’un lieu culturel à part entière où divers événements sont à découvrir. On y retrouve notamment les festivals de films Coréens et Européens en partenariat avec l’ambassade ou encore le consulat. De même, dans le cadre du cinquantenaire du groupe Mahaleo, une exposition et une projection grand public du film de Cesar Paes et Raymond Rajaonarivelo sorti en 2005 sont également prévues. Pour les amateurs de jeux vidéo, le « Vidéo Games Weekend » se poursuivra également, l’occasion de jouer à vos jeux préférés sur écran géant.