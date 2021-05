Boeny – Le vaccin Covishield séduit

L’effectif des personnes inscrites au vaccin Covishield est de mille cinq cent soixante-six personnes dans les six districts de la région Boeny depuis lundi à ce jour. Le personnel de la Direction régionale de Santé Boeny, les forces de l’ordre ainsi que les thésards en Médecine en sont les premiers bénéficiaires. Les doses de vaccin pour la région Boeny sont déjà arrivées à Mahajanga depuis hier.

Les seniors âgés de plus de 70 ans et les personnes vulnérables se sont déjà inscrits au programme de vaccination, qui démarrera officiellement lundi à 8h30 au site de vaccination du Centre de documentation (C-DOC), au sein de la DRSP à Mahabibokely.

« Une formation des équipes des vaccinateurs se déroulera ce jour au C-DOC sur l’utilisation du vaccin, les tablettes et les outils de gestion. Le flacon entamé ne devra plus être utilisé six heures après son ouverture. On doit éviter le gaspillage », a expliqué le Directeur Solange Hoasy.

Deux sites

L’acheminement des doses de vaccin pour les deux districts Soalala et Mitsinjo aura lieu à partir de ce jour. Le reste étant déjà dispatché depuis hier dans les autres districts de la région Boeny.

Les premières doses seront réservées au personnel de la DRSP Boeny et aux forces de l’ordre (Gendarmerie nationale, Forces Armées et Police nationale) ce lundi. Ils seront répartis sur deux sites : à la garnison militaire à Androva pour les Forces de l’ordre et les personnes âgées et le site du C-Doc pour le personnel de la santé.

Le tour du personnel du CHU Androva se tiendra mardi 18 mai à Mahabibokely et mercredi 19 mai pour celui du CHU Mahavoky atsimo. Les thésards du CHU Androva et de Mahavoky atsimo prendront le relais successivement jeudi 20 mai et vendredi 21 mai prochain.

« À l’entrée des sites, les bénéficiaires rejoindront la salle de prise de paramètres, ensuite la salle d’attente. Après l’injection, ils seront placés dans la salle d’observation pendant 15 mn. Les personnes vulnérables et les personnes âgées de plus de 60 ans seront également encouragées et accueillies entre temps dans ces deux sites si elles se sont déjà inscrites auprès des CSB », a précisé encore le Directeur Solange Hoasy.