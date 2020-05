Tourisme – 80 milliards USD de pertes dans le monde

La pandémie frappe fort le secteur. Aucun pays de destination touristique n’a encore levé les restrictions sanitaires jusqu’à maintenant. 72% des destinations touristiques ont complètement fermé leurs frontières dont Madagascar. Au premier trimestre 2020, le tourisme international perd 80 milliards de dollars avec cette pandémie du Coronavirus. Deux –cent dix sept destinations dans le monde vivent avec les restrictions sanitaires ne permettant aucune activité touristique.

L’Organisation mondiale du Tourisme (OMT) enregistre une diminution de 67 millions d’arrivées internationales. L’Asie et le Pacifique sont les régions les plus impactées avec une baisse de 33 millions d’arrivées. L’Europe perd également un nombre important de 22 millions d’arrivées de touristes. Le contexte actuel permet à plusieurs spécialistes du voyage et du tourisme de déduire qu’une baisse des arrivées à hauteur de 58 à 78% est possible pour l’année. Des estimations qui dépendront des durées des restrictions. Une perte de 1200 milliards de dollars de recettes est envisageable pour ce t te année e t quelques 120 millions d’emplois directs en sont affectés.