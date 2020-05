Situation de crise – Un vol spécial pour rapatrier les ressortissants français

Des ressortissants français sont prêts à quitter le territoire malgache. Un vol spécial leur sera disponible ce vendredi, selon l’information émanant de l’ambassade de France à Antananarivo. Un appareil de la compagnie Air Madagascar « de type ATR avec soixante passagers à bord, dont cinquante Réunionnais » est affrété pour les transporter.

C’est la énième fois que les frontières malgaches sont ouvertes particulièrement aux étrangers bloqués à Madagascar depuis la crise sanitaire. La sortie ne leur pose pas de problème. Contrairement à la situation des compatriotes désireux de rentrer au pays mais les conditions ne leur sont pas favorables jusqu’à présent. Des ressortissants malgaches qui souhaitent tant l’accord du gouvernement d’ouvrir les vols internationaux et régionaux.

À en juger le retard de la décision sur ce sujet, les demandes de rapatriement ne sont pas encore satisfaites. Cette semaine, le ministre des Affaires étrangères Djacoba Tehindrazanarivelo, lors de son déplacement à Ivato durant la remise du tambavy Covid-Organics aux Comores, a expliqué qu’il ne devrait pas y avoir de discrimination aux regards des demandeurs. La même mesure devrait être appliquée pour tous alors que l’État a un doute sur la capacité logistique pour accueillir plus de mille deux cents personnes. Les conditions sanitaires et le contrôle à effectuer sur les passagers afin de maîtriser la situation sur le Covid-19 demeurent également une autre problématique.