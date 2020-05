Miracle – Aucun marchand à Mahamasina

On n’en croyait pas ses yeux. Voie dégagée, circulation fluide. C’était bien un jeudi à Mahamasina. Aucun marchand n’a étalé ses échafauds. C’est un véritable miracle. Même le marché quotidien de vendeurs de fruits et légumes ont complètement disparu. C’est juste s’il y avait quelques marchands opportunistes profitant du vide qui ont étalé leurs marchandises par terre. La Commune urbaine d’Antananarivo a décidé de suspendre tous les marchés hebdomadaires de la ville pour prévenir la propagation du coronavirus. Et pour une fois, la mesure a été totalement respectée. On ne peut qu’encourager la CUA à persévérer dans cette voie et supprimer définitivement tous les marchés hebdomadaires devenus sources de désordre, de saleté et d’embouteillage.

Ils ne sont plus adaptés à un endroit comme Mahamasina. D’ailleurs avec la construction du stade Barea, le marché devrait disparaître de facto. Les marchands devront aller ailleurs. La décision de la CUA prouve qu’ils peuvent bien rester là où ils sont les autres jours. La conjoncture est propice pour les nombreux assainissements de la ville. À la CUA d’en profiter sinon on veut bien que l’urgence sanitaire dure le plus longtemps possible.