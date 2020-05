Football – L’IFAB soucieuse de la santé des joueurs

L’organisme en charge des lois de jeu instaure un amendement temporaire permettant cinq remplacements. Une initiative pour ménager les organismes des joueurs à la reprise.

COVID-19 oblige. La dernière assemblée générale de l’International Football Association Board a débouché sur l’adoption de plusieurs amendements aux lois de jeu. Le principal changement concerne une modification temporaire de la loi n°3.

Celle-ci offre désormais la possibilité à chaque équipe d’effectuer cinq remplacements. Pour rappel, le nombre de remplacements autorisé s’élevait à quatre auparavant (ndlr : trois durant le temps règlementaire et un durant la prolongation).

L’objectif de cet amendement temporaire, effectif à partir du 1er juin et destiné aux compétitions devant s’ache­ver en 2020, est de ménager les organismes : « Lorsque ces compétitions reprendront, il est possible que les matches soient disputés dans une période condensée (notamment pour réduire l’impact sur les compétitions futures) et sous des conditions météorologiques différentes, ce qui pourrait avoir un impact sur le bien-être des joueurs », peut-on lire dans une circulaire publiée dernièrement. Ce sera notamment le cas de l’Orange Pro League, où les sept journées restantes devront être bouclées en trois semaines.

Plus de latitude

D’après les explications mentionnées dans cette circulaire, « chaque équipe peut utiliser un maximum de cinq remplaçants et bénéficie d’un maximum de trois opportunités pour effectuer des remplacements ». En d’autres termes, un entraîneur aura donc la possibilité de changer pratiquement la moitié de son onze. Sans oublier que les remplaçants auront l’occasion de faire leur preuve.

« En cas de prolongation, chaque équipe peut utiliser un remplaçant supplémentaire (que l’équipe ait ou non utilisé son nombre maximal de remplaçants) et bénéficie d’une opportunité de remplacement supplé­mentaire (que l’équipe ait ou non utilisé son nombre maximal d’opportunités de remplacement). Si une équipe n’a pas utilisé son nombre maximal de remplacements ou d’opportunités de remplacements, ces deux derniers pourront être utilisés en prolongation », peut-on lire un peu plus bas. D’un côté, un coach pourra mieux gérer la fatigue de ses éléments. Et de l’autre, il disposera de plus de latitude, pour modifier son schéma tactique, afin de s’adapter à la physionomie de chaque rencontre.