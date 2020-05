Finances publiques – Les marchés publics appuient la lutte contre le Covid-19

Un communiqué de la direction générale des impôts fait savoir que tous les marchés publics dans le cadre des actions de lutte contre le Covid-19 sont soumis à la taxe sur les marchés publics (TMP). Contrairement à l’allègement dans les échéances des autres obligations fiscales et d’éventuelles mesures fiscales qui seraient prises dans le plan de mitigation, cette taxe est donc maintenue.

La direction générale des impôts précise par ailleurs que cela concerne également les marchés engagés et payés auprès du Centre de commandement opérationnel (CCO-Covid-19), du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes et des comités de vigilance au niveau des districts ou communes. « Cette année, la taxe sur les marchés publics est prévue rapporter 221 milliards d’ariary dans les caisses de l’État », indique le directeur général des impôts, Germain. S’il est pour le moment difficile de mesurer l’impact de la crise sur cette taxe, il s’est montré plutôt confiant. « Si un retour à la normale se fait rapidement, il ne devrait pas y avoir de grands problèmes sur ce point. Pour le moment, nous gérons la crise sanitaire et la plupart des engagements vont dans ce sens », souligne-t-il.