Contre-test – Quid des enfants de Soavimasoandro ?

Les neuf enfants de Soavimasoandro et des quartiers avoisinants, testés positifs au virus du Covid-19, figurent parmi les soixante-sept personnes sur qui des prélèvements et des tests ont été refaits, suite à des constats d’anomalie. Les résultats d’une partie des contre-tests sont sortis, mercredi. Aucune précision n’a été apportée sur le cas de ces enfants.

Ni le communiqué du gouvernement, ni la porte-parole du CCO Covid-19, ne l’a mentionné, lors de la présentation des résultats des contre-tests réalisés sur les soixante-sept personnes testées positives au Covid-19 par l’Institut Pasteur de Madagascar, à la date du 6 mai.

Figurent-ils parmi les onze tests non concluants ou les cinquante cinq cas testés négatifs ? En tout cas, ils ne sont pas inscrits dans la liste des cinq cas confirmés sur les cinquante cinq tests traités. Agés de 9, 10 et 12 ans, ils habitent les quartiers de Soavimasoandro, de Mahatony et d’Alarobia dans la commune urbaine d’Antananarivo.

La Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana a rapporté deux cas à Antananarivo parmi ces cinq cas. Mais ce sont tous des adultes. Ces enfants seraient encore hospitalisés jusqu’à hier. Ils seraient sous traitement. Selon des sources, leur traitement devrait prendre fin d’ici demain.