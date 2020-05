Consommation – La viande boudée par les ménages

Depuis le confinement, le taux de consommation de viande diminue selon les bouchers. Certains d’entre eux n’arrivent à écouler des kilos de viande qu’après deux jours. Presque les viandes mises sur les étalages sont déjà congelées. Cette situation est causée par la crise sociale actuelle, selon un boucher de Besarety. Les gens manquent d’argent. « La plupart des bouchers n’arrivent pas à écouler cents kilos de viande en une journée. Je peux vendre 30 kilos tous les jours. Les personnes achetant un kilo de viande n’achètent plus qu’un demi-kilo. Les autres achetant un demi-kilo n’achètent plus qu’un quart. Les revenus ne sont pas les mêmes, car il existe des qualités de viande. Depuis l’abattoir, les viandes de qualité coûtent cher », explique Solo, un boucher à Besarety. Ce ne sont non seulement la viande de porc ou la viande de bœuf qui ne sont plus très consommées, le poulet de chair, également, n’est plus acheté. À cause de la sous consommation, le prix chute à 7 000 ariary le kilo, voire 5 000 ariary. Presque les marchés de la capitale vendent du poulet de chair à bas prix, sauf à Analakely où le kilo coûte 10 000 ariary.