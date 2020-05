Boeny – Quarante trois missionnaires en quarantaine

Comme l’avait prévenu le Centre de commandement opérationnel Boeny, vingt trois tests Polymerase chain reaction ou PCR ont été envoyés à l’Institut Pasteur de Madagascar à Antananarivo, mardi. Ils appartiennent à des missionnaires qui viennent de régions où le coronavirus est confirmé. Ils ont aussi accepté de se mettre en quarantaine dans leurs logements pendant quatorze jours.

« Nous attendons les résultats des prélèvements envoyés à l’IPM. Ils pourront effectuer leur mission après la mise en quarantaine. C’est la seule condition à laquelle ils sont astreints pour pouvoir rester à Mahajanga », déclare le directeur régional de la Santé publique de Boeny, le Dr Rivomalala Rakotonavalona, lors d’un point de presse au siège du CCO Covid-19, à Mahabibokely. Le président du Comité de vigilance et de la lutte contre les épidémies dans la région Boeny a surtout souligné que la lutte contre le covid-19 et surtout les différentes mesures concernant les protocoles sanitaires restent en vigueur à Mahajanga.

« Les statistiques de ces trois derniers jours démontrent que les cas-contacts ne cessent d’augmenter dans les trois régions concernées. Les gestes-barrières et la distanciation sociale sont obligatoires et doivent être appliqués. D’autant que la co-morbidité avec d’autres épidémies comme la dengue rendra difficile les actions de lutte contre ces virus et épidémies si les précautions ne sont pas respectées par les habitants », ajoute le directeur régional de la Santé publique.

Concernant la surveillance épidémiologique sur la dengue, les résultats des tests effectués dans le district de Mahajanga 2 ont déjà été envoyés à Antananarivo. On attend les résultats. Pour le district de Mahajanga I, le nombre de cas suspects a baissé le 12 mai à cent cinquante sept alors qu’il était à deux cent dix sept cas, le 11 mai. Ces chiffres sont remis par les vingt six centres de santé de base dans les vingt six fokontany.

La première vague de distribution de moustiquaires pour les malades a été effectuée la semaine passée. Le préfet de Mahajanga, Lahanaina Fitiavana Ravelomahay, a aussi mis en garde contre le relâchement du respect des protocoles sanitaires à Mahajanga. «Les habitants minimisent l’existence du Covid-19 à Madagascar. Ce n’est pas parce que la région Boeny recense zéro décès que les protocoles sanitaires ne seront pas respectées. Nous sommes encore en pleine lutte. Le Coronavirus existe bien», conclut-il.