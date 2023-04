VOLLEYBALL – SOMMETS NATIONAUX – GNVB réalise un triplé

Analamanga rafle les titres sans laisser de miette. Les gendarmes assurent trois finales sur quatre disputées. La gendarmerie nationale volleyball (GNVB) a signé un triplé aux sommets nationaux 2D et jeunes qui ont pris fin hier à Antsirabe. Son porte-fanion en deuxième division masculine, Pole GNVB a souffert pour arracher le titre face à NADJ Atsinanana. La deuxième formation des gendarmes s’est imposée 2 sets à 2 (25/14 22/25 25/17 21/25 15/10) au bout du suspense hier soir au gymnase Fihaonana. Les deux autres sacres ont été ravis par les équipes féminines. Chez les U16F, GNVB a écarté en duel final ASI Analamanga par 2-0 (25/16 25/19) et ses U14 ont renversé pour leur part les Majungaises du MVBC 2 à 0. Akany Sambatra Itaosy rate de son côté le doublé. Après avoir cédé le sacre des U16 filles, les juniors garçons ont assuré et conser­vé leur titre en surclassant MVBC Haute Matsiatra par 3 sets à 0 (25/20 25/22 25/21). En 2D féminine, Squad Analamanga s’offre le titre en battant l’AVBA Vakinankartra après tie break (25/20 25/8 20/25 25/27 15/11). Et un autre club d’Itaosy, BI’AS remporte le sacre des U20 filles. Ce club a empêché le GNVB de décrocher son quatrième titre. Les volleyeuses d’Itaosy ont battu sèchement par 3 à 0 (25/20 25/22 25/21) l’équipe de la gendarmerie. Point final sur les sommets nationaux 2D et jeunes, le championnat de Madagascar 1D aura lieu du 19 au 27 mai à Toamasina.