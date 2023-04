RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – Savonnerie Tropicale et 3FB veulent confirmer

La fête est finie et place au combat. La troisième journée pour certains clubs et quatrième pour d’autres du championnat de Madagascar de rugby élite fédérale 1 appelé aussi XXL ENERGY TOP 20 débutera ce dimanche au stade Makis à Andoha­tapenaka. Huit clubs seront engagés dans la bataille de dimanche à savoir TFM Anka­sina contre FBM Bemasoandro à partir de 9 heures. 3FB s’expliquera contre XV Avenir Andohatapenaka à 11 heures tandis qu’à 13 heures, STM Savonnerie se battra contre FTB Andohatapenaka. Pour clore la journée de dimanche, TF Anatihazo croisera le fer contre XV FA Ampasika. En ouverture de la journée de dimanche, TFM Ankasina veut poursuivre son sans faute contre FBM Bemasoandro après ses deux victoires successives : l’une contre TF Anatihazo sur le score de 19-14 le 5 mars et l’autre contre TAM Anosibe sur le score de 22-21. La rencontre contre FBM Bema­soandro est à la portée des joueurs d’Ankasina. Le premier choc de la journée très attendu dans la poule B sera l’entrée en lice des rugbymen du ministère de la Santé, le 3FB, à 11 heures contre XV Avenir Andohata­penaka.

Lors de son premier match en championnat de Madagascar le 19 mars dernier, les joueurs du ministère de la Santé se sont inclinés d’un fil sur le score de 23-24 devant les protégés d’Eric Sefo ou Marie Eric Randria­narisoa, coach de la Savonnerie Tropicale. Une semaine après cette courte défaite, les joueurs du ministère de la Santé se sont rattrapés en battant avec la manière les rugbymen de FTB Andohatapenaka sur le score de 51-15. Ce match de dimanche est une occasion pour 3FB de confirmer que ses joueurs se portent bien et la défaite à la première journée n’est qu’un faux pas. À 13 heures, la STM entamera sa quatrième journée de la rencontre face à FTB Andohatapenaka. Ce match de dimanche a son importance capitale pour les joueurs de la savonnerie car en cas de victoire, ils s’adjugeront la première place de la poule B.

Pour le moment ils ont totalisé deux victoires (STM 13-10 XV Avenir le 5 mars, STM 24-23 3FB le 19 mars) et ont encaissé une défaite sur le score de 19-23 face à USIKOPA le 26 mars. Pour clore la journée de dimanche, le bras de fer entre TF Anatihazo contre XVFA Ampasika promet de l’étincelle vu la rivalité entre les deux clubs. Même en absence de son coach Mamy Andria­maro parti en Afrique du Sud conduire l’équipe nationale de rugby à VII féminin, les joueurs d’Anatihazo partent largement favoris car pour se replacer dans le classement provisoire, les protégés de Mamy Andriamaro ont l’obligation de remporter leur troisième match après la seule victoire en leur poche acquise le 26 mars (TFA 39-18 FBM) et une défaite contre TFMA sur le score de 14-19 le 5 mars. Pour Tojo Hasimbola supporteur de TF Anatihazo, il a expliqué que « nos joueurs feront tout le nécessaire pour remporter le match de dimanche. Même en absence de notre coach principal, nous allons montrer que les joueurs sont capables de remporter une victoire et ce sera un cadeau adressé à lui en guise d’encouragement pour ses périples en Afrique du Sud avec les ladies Makis de rugby à VII ».