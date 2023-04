RN9 – La route goudronnée jusqu’à Manja

Les travaux de réfection de la RN9 qui part de Toliara, passant par Bevoay, traversant Mangoky jusqu’à Manja, sont prévus être achevés au mois de juillet de cette année. Pour le lot de travaux, partant de Bevoay à Manja, il est annoncé par la direction régionale des Travaux publics Atsimo Andrefana, être achevé à 90%. La réfection de la route de 165km (Bevoay-Manja) a commencé depuis le mois de novembre 2021. Et celle-ci est actuellement goudronnée jusqu’à Manja, bien qu’estompée parfois par des traversées en bac. Manja, un district qui ne sera plus enclavé après ces travaux routiers. Manja est séparé de la région Atsimo Andrefana par le fleuve de Mangoky et par l’inaccessibilité des routes. Il est encore difficilement accessible de partir de Manja vers Morondava même en véhicule tout-terrain. Le long pont de 880m traversant le fleuve de Mangoky, partant de Bevoay, en revanche, n’est pas encore sur pieds. Aux explications, la notification du titulaire du marché est attendue. Le pont a d’abord été prévu être un simple dans le projet initial, puis en pont barrage pour finalement revenir à son type de début avec des fondations profondes de 30m. Le coût de la construction du pont s’élève à 64 millions de dollars. Pour l’heure, la traversée du Mangoky se fait par bac car le chemin en pierres mis en place et dressé dans le fleuve n’est pas très rassurant pour les usagers.