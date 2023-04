RN4 – Travaux d’élagage à réaliser à Ankarafantsika

La route nationale numéro 4 reliant Mahajanga à la capitale nécessite des travaux d’élagage des bosquets et buissons très urgent. Des coupes des branches qui débordent sur la route sont également obligatoires particulièrement à Ankarafantsika. La visibilité est très réduite et le champ de vision des chauffeurs et des conducteurs ainsi que des usagers de la RN4 est limité. Des accidents sont à craindre car la circulation est alors réduite à une seule voie. Alors que des véhicules roulent dangereusement à vitesse excessive car l’asphalte est rapide et ne présente pas trop de dégradation sur quelques kilomètres, et surtout sur cet axe entre le village de Befotoana vers le parc national Ankarafantsika. Des tas de bosquets et branches cachent la vision des usagers de part et d’autre de la voie. » Les responsables devraient réagir immédiatement et procéder à la coupe de ces arbres qui ne cessent de s’agrandir. Les longs branchages sortent sur la voie. On craint le pire un de ces jours », a averti un conducteur de taxi-brousse, mardi dernier. Les camions et poids lourds présentent des risques d’accident car les véhicules sont larges. Depuis quelques années, aucun travail d’entretien de la route nationale n’a été réalisé sur la portion de la nationale de la Région Boeny. Contrairement à celle à partir de Maevatanàna et à partir de Mahatsinjo jusqu’à Ankazobe, on constate des travaux d’entretien dont élagage régulièrement. Depuis le mois janvier, il a beaucoup plu, et les arbres et buissons ont beaucoup poussé. Ce qui est étonnant est que des responsables des ministères concernés circulent régulièrement sur cet axe.