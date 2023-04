NAUFRAGE À AMBILOBE – Deux présumés coupables arrêtés

Recherchés depuis le récent naufrage qui a coûté la vie à au moins trente-deux personnes dans la Diana, Ambroise Bema et Be Sujette, ont été interpellés par le capitaine Alidy Martino Tombosily, commandant de compagnie d’Ambilobe et ses gendarmes, hier à 14h15, à Anjiajia-Tsarabaria, dans le district de Vohémar. Ils sont soupçonnés d’être les têtes pensantes du recrutement des compatriotes pour une traversée et migration clandestine vers Mayotte. Leur bateau avait coulé. Leur enquête commencera dès qu’ils arriveront à Ambilobe. Une dizaine de suspects, leurs supposés complices, les attendent déjà en prison.