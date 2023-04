MAHITSY ALASORA – Un médecin de l’UNICEF tué par un gang

Agressée au couteau par des malfaiteurs qu’elle a croisé à Mahitsy Alasora, une femme médecin a succombé à ses blessures. Le gang venait de commettre un braquage.

Deux attaques en une semaine à Mahitsy Alasora. La seconde survenue jeudi soir, vers 18h, a coûté la vie à une femme médecin, âgée de 62 ans. Cette victime travaillait pour l’UNICEF. Elle a rendu son dernier souffle pendant les soins intensifs à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Ce soir-là, quatre braqueurs armés opérant à visage découvert ont attaqué le propriétaire d’un cash point. « Leur cible a son kiosque à By-pass. Ils sont montés dans un même bus lorsqu’elle allait rentrer à Mahitsy. Ils l’ont suivie après qu’ils sont descendus. Puis, ils s’en sont pris à elle », raconte un témoin. « Ils ont arraché sa sacoche contenant trois millions d’ariary et douze téléphones. Il y avait encore du solde sur son compte M’vola. Elle a légèrement été blessée », indique la police. En possession du butin, les voleurs ont pris la fuite à pied. Des personnes présentes sur place ont essayé de les appréhender. C’est à ce moment-là qu’ils ont tiré sur l’un des poursuivants et frappé un autre à coups d’arme contondante.

Blessures

La première victime, un homme, a reçu une balle dans sa cuisse. Il a immédiatement été envoyé à l’hôpital. L’autre a eu une estafilade dans son abdomen, mais pas très grave. Il a pu être soigné au centre de santé de base de niveau II d’Ambohimanambola. Les témoignages recueillis révèlent que les assaillants ont croisé la sexagénaire en train de passer un appel. « Ils auraient cru qu’elle téléphonait à la police. Ils ont alors tranché sa main et sa côte. Elle a perdu beaucoup de sang et est décédée », d’après des sources civiles. « Le fokonolona était à deux doigts de mettre la main sur la bande, mais elle a fait parler la poudre vite », enchainent-elles. Aux premiers coups de feu, la police d’Alasora a rallié les lieux. Des gendarmes l’ont aidée à retrouver les criminels. Un de ces derniers a été capturé vivant à Ankady Mahatsinjo. Il portait un sac et un sabre. Ses coauteurs se sont échappés. Il a tout de suite été conduit à la brigade criminelle de quatrième section, l’entité saisie de l’enquête.